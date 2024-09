Mara Venier ricorda l’amico Luca Giurato, “Ho sperato fino all’ultimo che non fosse vero”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mara Venier si è espressa tra le lacrime sulla morte di Luca Giurato, suo collega e amico di lunga data, ricordando con affetto il loro rapporto e i momenti condivisi.

Il primo impatto con la notizia della scomparsa di Luca

Alla notizia della scomparsa di Luca, la reazione istintiva di Mara Venier è stata quella di chiamare immediatamente il suo cellulare.

Tuttavia, a rispondere è stata Daniela, la moglie di Luca, che ha confermato con poche parole: “Sì, è vero”. In un’intervista, la Venier ha raccontato di aver sperato fino all’ultimo che fosse proprio il suo amico a rispondere, ma ha dovuto affrontare la dolorosa realtà.

L’amicizia e la carriera condivisa

Tra le lacrime, Mara Venier ha dichiarato: “Con Luca se ne va un pezzo della mia vita, un amico a cui devo tutto”. Ha ricordato che è stato proprio Luca a volerla per la prima volta a “Domenica In”, dopo averla vista in un programma di Rispoli.

I due condividono una lunga carriera televisiva, e l’affetto tra loro non è mai mancato. Venier ha aggiunto che aveva contattato Luca pochi mesi prima della sua morte, invitandolo nuovamente a partecipare a “Domenica In”.

Tuttavia, l’amico le aveva risposto che non aveva più voglia di apparire in pubblico e che, negli ultimi tempi, si era ritirato, preferendo viaggiare per il mondo.