Nozze Veronica Ferraro migliora amica di Chiara Ferragni, aspre polemiche sui social per il menù, pasta al pesto e pane e mortadella

Il matrimonio di Veronica Ferraro, influencer e migliore amica di Chiara Ferragni, è diventato virale, non solo per gli ospiti illustri ma anche per il menù scelto dalla coppia.

Le critiche e il “menù-gate”

Durante le nozze tra Veronica Ferraro e il musicista Davide Simonetta, diversi aspetti sono diventati argomento di discussione sui social, ma uno in particolare ha suscitato notevole clamore: il menù. La scelta culinaria è stata ritenuta da molti “troppo semplice” e “casalinga” per un matrimonio così atteso e per una coppia nota che non ha badato a spese per la cerimonia. Nel dettaglio, il menù comprendeva un antipasto di pane e mortadella, un primo di pasta al pesto, polpette al sugo come secondo e, per concludere, la torta nuziale.

La semplicità delle portate ha scatenato una serie di reazioni negative sui social, soprattutto in contrasto con la sfarzosità della celebrazione che ha visto tra gli invitati diverse celebrità, tra cui Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Emma, Annalisa, Tananai e Dargen D’Amico.

La risposta di Veronica Ferraro

Dopo un iniziale silenzio, Veronica Ferraro ha deciso di intervenire sulla questione e spiegare la motivazione dietro la scelta del menù. Le sue parole, pubblicate su X, chiariscono l’importanza personale che quelle pietanze avevano per lei: “Quella pasta era un omaggio a mio papà e per me valeva più di qualsiasi piatto raffinato che potessi tranquillamente scegliere. La scelta del menù aveva per noi un significato che va oltre tutto. E i nostri invitati avevano un ampio buffet prima e la pizza dopo, tranquilli”. Con questa dichiarazione, l’influencer ha voluto mettere in luce l’aspetto emotivo della scelta, dando una risposta diretta alle critiche ricevute.