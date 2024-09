La bomba di Taylor Mega contro Chiara Ferragni: “Fanno le santarelle e poi sono le peggiori”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chiara Ferragni interviene sulla faida tra Fedez e Tony Effe, chiedendo che lei e i suoi figli vengano lasciati fuori dal conflitto, che coinvolge anche Taylor Mega.

Ferragni si allontana dal dissing tra Fedez e Tony Effe

Da giorni, il confronto tra Fedez e Tony Effe tiene banco sui social, con accuse reciproche che spaziano da tradimenti a utilizzo di sostanze stupefacenti, coinvolgendo anche due donne: Chiara Ferragni e Taylor Mega. La tensione è esplosa dopo che Ferragni era stata avvistata a cena con Tony Effe, alimentando speculazioni, mentre Fedez ha risposto uscendo con Taylor Mega, ex compagna di Effe. Fedez ha poi accusato Tony Effe di averci provato con sua moglie, e nel suo brano ha fatto riferimento a Mega, che a sua volta avrebbe sostenuto il rapper romano in passato. La vicenda si è ulteriormente complicata quando Effe ha dedicato una canzone alla moglie di Fedez, sottolineando il presunto apprezzamento di Ferragni nei suoi confronti.

Taylor Mega accusa Chiara Ferragni: nuovi dettagli emergono

Mentre il dissing tra i due rapper continua, Taylor Mega si è inserita nella polemica, lanciando un’accusa diretta a Ferragni attraverso i social, insinuando che l’immagine pubblica della famosa imprenditrice digitale nasconda aspetti meno “puliti”. Mega ha scritto nelle sue storie Instagram: “Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza”, un chiaro riferimento all’influencer, con cui non sembra esserci una buona intesa. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha preferito prendere le distanze dal conflitto, esprimendo pubblicamente il desiderio di proteggere la sua famiglia da ulteriori coinvolgimenti.

Il dissing si espande: accuse personali e reazioni sui social

Tra insulti e frecciatine, anche Chiara Biasi, amica di Ferragni, è stata tirata in ballo, menzionata da Fedez per il suo rapporto con Tony Effe e l’uso di droghe. Il quadro complessivo è diventato sempre più pesante, con accuse che toccano vari aspetti personali dei protagonisti coinvolti. Tuttavia, Chiara Ferragni ha chiarito di non voler partecipare al conflitto, facendo appello al rispetto e alla protezione della sua privacy e quella dei suoi figli.