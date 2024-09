Imane Khelif alla Milano Fashion Week: dalla boxe alla passerella, un nuovo volto per la moda?

0 Condivisioni Facebook Twitter

La pugile algerina Imane Khelif, vincitrice dell’oro a Parigi 2024, ha fatto scalpore con il suo arrivo a Milano durante la Fashion Week, lasciando intendere un possibile interesse per il mondo della moda.

Un passaggio temporaneo dal ring alla moda?

La presenza di Imane Khelif alla Fashion Week di Milano ha destato grande curiosità. L’atleta, nota per la sua determinazione sui ring, ha pubblicato un video sui social che la ritrae sorridente in piazza San Marco, nel cuore di Brera, con la celebre canzone dei Ricchi e Poveri come sottofondo. Nelle immagini, la pugile appare rilassata e manda un bacio ai suoi follower, lasciando ipotizzare una possibile partecipazione come ospite a diverse sfilate durante la manifestazione. Questo inaspettato interesse per la moda ha scatenato numerosi rumors, ma non è raro che atleti di fama mondiale esplorino nuovi ambiti professionali.

Un’immagine controversa

La carriera di Khelif è stata segnata da diverse polemiche. Durante le Olimpiadi di Parigi 2024, la pugile ha affrontato critiche dopo la vittoria contro l’italiana Angela Carini per abbandono, sollevando un acceso dibattito. Inoltre, la Federazione internazionale di pugilato aveva escluso Khelif dalle competizioni internazionali, sostenendo che le sue caratteristiche fisiche fossero inadatte a combattere contro le altre atlete. Questo episodio ha diviso l’opinione pubblica e ha contribuito a rendere la figura di Imane Khelif ancora più discussa.

Un nuovo volto per la moda?

Nonostante le controversie, Khelif potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il mondo della moda. La sua immagine di “guerriera” ha già attirato l’attenzione dei professionisti del settore, desiderosi di sfruttarne la popolarità e il carisma. Resta da vedere se la pugile algerina si limiterà a essere una semplice spettatrice della Fashion Week o se intraprenderà un vero e proprio percorso nel mondo della moda.