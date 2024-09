Imane Khelif protagonista alla Milano Fashion Week: “Sei bellissima”, l’abbraccio dei fan alla campionessa olimpica

0 Condivisioni Facebook Twitter

Alla Settimana della Moda di Milano, anche la campionessa di pugilato Imane Khelif ha rubato la scena, accolta calorosamente dai fan presenti alla sfilata di Bottega Veneta.

La campionessa di pugilato incanta alla Fashion Week

La Milano Fashion Week non è solo un’occasione per ammirare abiti e collezioni, ma anche un palcoscenico per celebrità provenienti da tutto il mondo. Tra queste, quest’anno ha spiccato la presenza di Imane Khelif, campionessa olimpica di pugilato. Seduta in prima fila alla sfilata di Bottega Veneta in via Orobia, accanto alla star di Hollywood Julianne Moore, la sportiva algerina ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte del pubblico milanese. Khelif, raggiante in una maxi camicia giallo acceso, è stata circondata da una folla di fan entusiasti che, in coro, le hanno cantato “Sei bellissima” sulle note del famoso brano di Loredana Bertè.

Una folla adorante e un momento speciale per Imane Khelif

Dietro le transenne, molti fan hanno fatto di tutto per ottenere una foto o un autografo dalla campionessa, che ha mostrato il suo sorriso e la sua disponibilità per l’affetto ricevuto. L’accoglienza riservata a Khelif è stata eccezionale, dimostrando l’amore del pubblico per la pugile, che ha recentemente conquistato la medaglia d’oro. Un momento di grande visibilità, che sembra rappresentare una sorta di risposta simbolica alle polemiche che hanno infiammato la sua partecipazione alle Olimpiadi estive.

Le polemiche sul testosterone e le accuse di “vantaggio”

Durante le Olimpiadi, Imane Khelif si è trovata al centro di un’accesa polemica, dopo che media internazionali e alcuni esponenti sportivi l’avevano etichettata come “donna trans”, sostenendo che i suoi livelli di testosterone le avrebbero dato un vantaggio sulle sue avversarie. Tra le sfidanti c’era anche l’italiana Angela Carini, con cui Khelif si è confrontata agli ottavi di finale. Nonostante queste accuse, la pugile ha continuato a competere e ad ottenere grandi risultati, dimostrando la sua determinazione e professionalità dentro e fuori dal ring.