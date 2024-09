“Prof fantasma”, insegnante tarantino torna a scuola dopo 550 giorni di assenza e scopre di essere stato licenziato

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un insegnante di diritto, originario di Taranto, si è presentato all’istituto superiore di Treviso dopo una lunga assenza, ma ha trovato il provvedimento di licenziamento già emesso.

550 giorni di assenze accumulate

Dopo 550 giorni di assenze, un professore di 60 anni, docente di diritto in un istituto superiore di Treviso, ha scoperto di essere stato licenziato. Il docente, assunto a tempo indeterminato nel 2021, non aveva praticamente mai messo piede in classe.

Durante il primo anno di insegnamento, aveva usufruito dell’aspettativa senza mai presenziare a scuola. Nei due anni successivi, le assenze si sono protratte con frequenza, molte delle quali per motivi di salute, anche se spesso frammentate tra il lunedì e il sabato.

Secondo l’istituto, diverse assenze risultano anche «ingiustificate», aggravando ulteriormente la sua situazione.

Tentativo di rientro e licenziamento

Quando il professore ha tentato di riprendere servizio lo scorso lunedì mattina, è stato fermato all’ingresso della scuola.

L’istituto aveva già completato l’iter necessario per formalizzare il licenziamento, che è stato emesso con il consenso dell’Ufficio scolastico di Treviso.

Il docente “fantasma” ha quindi perso definitivamente la cattedra, a seguito di una procedura avviata dall’istituto in conformità con le norme vigenti.