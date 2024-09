Roma: parcheggia in sosta vietata, ma lascia un biglietto, “Abbiate pietà, sto facendo l’esame di procedura civile”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un parcheggio azzardato e un biglietto simpatico sono diventati virali dopo che uno studente di Giurisprudenza ha chiesto comprensione per la sua fretta di sostenere l’esame.

Un parcheggio disperato e una richiesta di comprensione

Succede solo a Roma che una situazione che normalmente genererebbe rabbia si trasformi in un motivo di sorriso. È quanto accaduto a uno studente (o studentessa), alle prese con l’esame di procedura civile, che, non trovando parcheggio, ha lasciato la sua auto in sosta selvaggia. Prima di correre all’esame, ha avuto l’ingegno di lasciare sul cofano un bigliettino che recitava: “Sto facendo l’esame di procedura civile, vi prego, abbiate pietà”. Il messaggio, corredato dal numero di telefono per eventuali emergenze, ha suscitato subito simpatia e comprensione, diventando virale su Facebook grazie alla pagina The Roman Post.

La ricerca del parcheggio a Roma: un problema cronico

La scena potrebbe sembrare familiare a chiunque abbia vissuto la frustrazione del traffico e della mancanza di parcheggio nella capitale. Lo studente, probabilmente in preda all’ansia pre-esame, ha cercato invano un posto per l’auto nei pressi dell’università. Non trovandolo, ha scelto di affidarsi alla clemenza degli altri automobilisti, consapevole di occupare uno spazio non suo, ma con l’urgenza di non perdere l’appello. Questo gesto, semplice e ingenuo, ha colpito gli utenti dei social, che si sono immedesimati nel giovane in crisi da sessione.

Reazioni ironiche e solidali sui social

Il bigliettino ha raccolto numerosi commenti online, molti dei quali pieni di comprensione e ironia. Alcuni hanno proposto di giustificare lo studente “a priori”, ricordando quanto temuto possa essere l’esame di procedura civile. Altri hanno scherzato, ribattezzando l’esame come “prova incivile” per il parcheggio poco ortodosso. Tra i commenti più divertenti, c’è chi si è chiesto se alla fine i vigili urbani abbiano lasciato una multa sul parabrezza: “Non vorrei essere nei suoi panni – ha scritto un utente – se anche l’esame è andato male, deve essere stata proprio una brutta giornata.”