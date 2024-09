Bari, funerali blindati per Antonella Lopez: si frequentava da alcuni giorni con Eugenio Palermiti, l’addio tra 150 palloncini rosa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Si sono svolti nel pomeriggio al cimitero di Bari i funerali di Antonella Lopez, la diciannovenne di San Girolamo uccisa nella notte tra sabato e domenica scorsi a seguito di una rissa da un colpo d’arma da fuoco nel locale “Bahia” di Molfetta. Le esequie, celebrate in forma privata alle 15 nella cappella cimiteriale, sono state accompagnate da stringenti misure di sicurezza.

Addio ad Antonella: amici e palloncini rosa

Centinaia di amici si sono radunati per dare l’ultimo saluto ad Antonella Lopez, indossando magliette commemorative con il volto della giovane. Fiori, coriandoli e palloncini rosa a forma di cuore hanno accompagnato il momento di commiato. Le autorità hanno blindato il cimitero, chiudendo i cancelli d’accesso alla necropoli su disposizione del Questore per motivi di ordine pubblico. Carabinieri e polizia hanno sorvegliato l’intera area durante le esequie, in un clima di dolore e commozione.

Stretta sorveglianza e indagini sulla morte di Antonella

I familiari e i parenti della vittima si sono raccolti nel loro dolore, esploso alla vista di alcuni fotografi e giornalisti che sono stati allontanati dal cimitero per ragioni di sicurezza. Antonella Lopez era rimasta coinvolta in una rissa culminata con un colpo di arma da fuoco, e la sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità. Secondo quanto emerso dalle indagini, la ragazza frequentava da pochi giorni Eugenio Palermiti, 20enne nipote omonimo del presunto capo clan del quartiere Japigia di Bari. L’amica di Antonella ha raccontato ai Carabinieri del Nucleo Investigativo i dettagli sulla loro conoscenza, contribuendo così al coordinamento delle indagini in corso.