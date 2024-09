La volta buona, Rossella Erra una furia contro  Selvaggia Lucarelli e la Balivo mette la ciliegina sulla torta

0 Condivisioni Facebook Twitter

La battuta di Selvaggia Lucarelli durante la prima puntata di Ballando con le stelle ha generato una risposta da parte di Rossella Erra, che ha scelto di intervenire successivamente a La volta buona.

Lucarelli e la battuta in diretta: “Ora prova con l’italiano”

Durante la puntata di apertura di Ballando con le stelle, la giurata Selvaggia Lucarelli ha rivolto una battuta a Rossella Erra che ha suscitato diverse reazioni. Nel momento in cui Erra ha conversato in turco con il concorrente Furkan Palali, Lucarelli ha commentato con: “Brava Rossella, hai imparato il turco. Ora, prova con l’italiano”. Questa frase, a metà tra una frecciata ironica e un velato insulto, ha fatto discutere, soprattutto per l’accento di Erra, originaria di Portici. La battuta ha diviso il pubblico, tra chi l’ha vista come un semplice scherzo e chi, invece, l’ha considerata un commento poco opportuno.

La replica di Rossella Erra a La volta buona

Rossella Erra, che non ha risposto subito in diretta, ha scelto di esprimersi durante una puntata de La volta buona, condotta da Caterina Balivo, il 30 settembre. La giurata popolare ha commentato così la battuta di Lucarelli: “Che battuta simpatica! L’italiano, in effetti, è una lingua difficile. Non ho voluto rispondere subito per non rovinare la puntata con polemiche. Poi, sai com’è, è facile imparare l’italiano, l’educazione è molto più difficile”. Erra ha inoltre lamentato il fatto che sui social della collega sia stato condiviso solo quel breve estratto, senza il contesto completo, e ha sottolineato come ciò abbia generato una serie di insulti nei suoi confronti sui social media: “Quello che mi è potuto arrivare sui miei social tra offese e insulti, lì io non ci sto più”.

Durante la conversazione, Caterina Balivo ha poi chiesto a Rossella Erra dei suoi titoli di studio, e la giurata ha risposto di essere laureata con lode e di aver lavorato come commercialista e mediatrice, aggiungendo: “Tra poco divento giornalista. Comunque non sono i titoli che fanno la persona”. Al che, Balivo ha replicato: “Quindi stai per diventare giornalista, lei non lo è più”, riferendosi al fatto che Selvaggia Lucarelli non è più iscritta all’Ordine dei Giornalisti dal 2023.