È morto John Amos, celebre attore di Good Times e Il principe cerca moglie

John Amos, celebre attore noto per il ruolo di James Evans Sr. in Good Times, si è spento a Los Angeles all’età di 84 anni per cause naturali.

L’annuncio del figlio Kelly Christopher Amos

La notizia della scomparsa dell’attore è stata confermata dal figlio, Kelly Christopher Amos, in una dichiarazione a People.com: “È con sincera tristezza che vi racconto che mio padre è in un altro mondo. Era un uomo dal cuore gentile e un cuore d’oro, amato in tutto il mondo.

Molti fan lo considerano il loro padre televisivo”.

La morte di Amos, avvenuta il 21 agosto scorso, è stata comunicata solo nelle ultime ore. Il figlio ha aggiunto: “Era mio padre, il mio migliore amico e il mio eroe. Grazie per le vostre preghiere e il vostro sostegno in questo momento”. Tre mesi fa l’attore era stato ricoverato a seguito di complicanze al cuore.

La carriera di John Amos tra televisione e cinema

Nato nel New Jersey nel 1939, John Amos ha avuto una carriera brillante che è iniziata con il pugilato, dove ha vinto il titolo di Golden Glove. La sua popolarità è cresciuta con il Mary Tyler Moore Show e soprattutto con Good Times, dove ha interpretato il ruolo di James Evans Sr.. La sua carriera si è estesa anche a ruoli in serie e film come Il principe di Bel Air, Il principe cerca moglie, 58 minuti per morire – Die Harder. Ha interpretato il capitano Meissner nel film Sorvegliato speciale accanto a Sylvester Stallone e ha avuto un ruolo nell’episodio Il gatto nero del film Due occhi diabolici di Dario Argento.