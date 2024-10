Bari Poggiofranco, vigili urbani lasciano l’auto sullo scivolo per disabili e vanno a prendere il caffè al bar

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un’auto della Polizia Locale è stata lasciata in sosta su uno scivolo per disabili nel quartiere Poggiofranco di Bari. I due agenti, invece di rimuovere subito il veicolo, si sono fermati in un bar.

Vigili parcheggiano su scivolo per disabili a Bari

Nel quartiere Poggiofranco di Bari, una situazione che ha destato scalpore ha visto protagonisti due agenti della Polizia Locale. La loro auto di servizio è stata lasciata in sosta su uno scivolo per disabili, ostacolando il passaggio per persone con disabilità. Un cittadino ha prontamente scattato una foto e segnalato l’accaduto.

L’episodio, avvenuto in una zona trafficata della città, ha visto i due agenti allontanarsi dal veicolo e recarsi prima in un bar, poi in una ricevitoria nelle vicinanze, come riferito da chi ha assistito alla scena. A chiunque altro questa sosta sarebbe costata una sanzione e la decurtazione di punti dalla patente, oltre che un possibile rimprovero da parte delle stesse forze dell’ordine.

Reazioni dei cittadini e commenti sull’accaduto

L’accaduto ha suscitato indignazione tra i residenti, soprattutto in considerazione del ruolo che i vigili urbani dovrebbero svolgere nel garantire il rispetto delle regole stradali. “Se fosse successo a un normale cittadino, sarebbe scattata subito la multa” ha commentato un passante, sottolineando l’evidente disparità di trattamento.

Sui social media la foto ha iniziato a circolare rapidamente, ora non resta che aspettare la reazione delle autorità.