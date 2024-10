Matteo Bassetti su tutte le furie, multato per musica in casa troppo alta, “Fanno i forti contro i deboli”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’infettivologo Matteo Bassetti è stato sanzionato dalla polizia locale di Genova per aver tenuto la musica troppo alta durante una festa di compleanno. La vicenda ha generato polemiche sui social.

Bassetti sanzionato per musica alta

L’episodio è stato reso noto dallo stesso Bassetti, simbolo della lotta al Covid e della campagna vaccinale, tramite un reel su Instagram.

La polizia municipale di Genova è intervenuta alle 23:30 per la musica proveniente dal suo appartamento, dove si stava festeggiando il compleanno del figlio. «Mi è stato fatto un ammonimento», ha commentato Bassetti, aggiungendo: «Questa è Genova, questa è l’Italia».

Ha espresso il suo disappunto per il trattamento ricevuto, chiedendosi se lo stesso sarebbe avvenuto in altre zone della città, come via del Campo o via Prè.

La replica della polizia locale

A rispondere alle affermazioni di Bassetti è stato l’assessore comunale alla polizia locale, Sergio Gambino. Ha chiarito che l’intervento è stato effettuato a seguito di un esposto per il volume elevato della musica, che impediva il riposo dei residenti.

«La Polizia Locale opera con equità e professionalità in ogni quartiere, senza distinzioni», ha dichiarato Gambino, rassicurando sia il professore che i cittadini sulla correttezza dell’operato delle forze dell’ordine.

Polemiche sulla gestione dell’ordine pubblico

La vicenda ha suscitato polemiche sia sul trattamento riservato a personaggi noti come Bassetti sia sulle azioni della polizia locale di Genova. Il confronto sui social mette in luce la questione dell’equità nell’applicazione delle regole sull’ordine pubblico, con divergenze tra chi sostiene le autorità locali e chi difende l’infettivologo.