Ancona, uomo di 90 anni si sente male in chiesa: prete gli dà l’estrema unzione, poi si riprende

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante un funerale, un anziano cade a terra privo di sensi. Il prete, temendo il peggio, gli somministra l’estrema unzione, ma l’uomo si riprende pochi istanti dopo.

Malore improvviso durante la funzione funebre

La scena si è svolta nella chiesa del Sacro Cuore, in via Maratta ad Ancona. Un uomo di 90 anni, mentre assisteva al funerale di una cugina insieme ai familiari, è improvvisamente caduto a terra privo di sensi, generando panico tra i presenti. Il prete, che in quel momento stava celebrando la messa, è sceso immediatamente dall’altare per prestare soccorso all’anziano, temendo il peggio.

L’estrema unzione e la ripresa miracolosa

Nell’incertezza della situazione e ritenendo che si trattasse di un evento grave, il sacerdote ha impartito l’estrema unzione all’uomo. Tuttavia, pochi istanti dopo, l’anziano si è ripreso, mostrando segni di miglioramento. I familiari, ancora scossi, hanno chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta la Croce Gialla per il trasporto all’Inrca, dove è stato ricoverato in codice verde.

Paura in chiesa, ma nessun finale tragico

Nonostante il grande spavento e l’inaspettata emergenza durante la funzione, l’uomo di 90 anni si è ripreso e la situazione non ha avuto esiti tragici. Gli accertamenti medici sono stati eseguiti a scopo precauzionale e la vicenda si è conclusa senza conseguenze fatali.