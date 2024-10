Bari, sperona a un posto di blocco auto della Polizia, malvivente inseguito dal quartiere Libertà a Bitonto, quattro i poliziotti feriti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Inseguimento dal quartiere Libertà di Bari fino a Bitonto, conclusosi con l’arresto di un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Inseguimento dal quartiere Libertà a Bitonto

Un inseguimento ha avuto luogo tra le strade di Bari e Bitonto, quando un uomo di origine straniera non si è fermato all’alt della Polizia Locale di Bari. L’episodio è iniziato nel quartiere Libertà della città e si è protratto fino a raggiungere Bitonto.

Tentativo di fuga e speronamento della polizia

Durante la fuga, l’uomo ha speronato un’auto della Polizia di Stato con la propria vettura, nel tentativo di eludere l’inseguimento. Sono rimasti feriti quattro agenti: due della Polizia Locale e due della Polizia di Stato. Le contusioni riportate dagli agenti sono state giudicate guaribili tra i 5 e i 15 giorni.

Arresto e misure cautelari

L’uomo è stato fermato e arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato convalidato e, in seguito a un processo per direttissima, è stato disposto l’obbligo di firma come misura cautelare.