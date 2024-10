Ruba uno scooter e viene inseguito dalla Polizia, si schianta contro un muro, muore Edoardo a soli 17 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Edoardo Clementi, 17 anni, è la vittima di un incidente mortale a Roma, avvenuto in via Riva Ostiense. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, il giovane era in sella a uno scooter rubato.

L’incidente

L’incidente si è verificato all’imbocco del Ponte dell’Industria. Edoardo Clementi era in compagnia di un altro ragazzo quando ha notato una pattuglia dei carabinieri. A quel punto, avrebbe perso il controllo del veicolo e si sarebbe schiantato contro un muro. L’impatto, avvenuto in via Riva Ostiense, è stato fatale per il 17enne, che al momento dello schianto non indossava il casco.

Attività social e il ricordo degli amici

Come molti giovani della sua età, Edoardo era attivo sui social, compresa la piattaforma TikTok. Solo quattro giorni prima dell’incidente, aveva pubblicato un video in cui, vestito in tuta, scriveva: “Nonostante tutto sempre con il sorriso”. I commenti degli amici sono stati numerosi, con espressioni di cordoglio come “Riposa in pace mister, mi mancherai per sempre” e simboli di lutto come cuori neri.