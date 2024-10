“Prof, posso andare al bagno”, studentessa 16enne precipita dalla finestra del secondo piano della scuola

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una giovane di 16 anni è deceduta dopo essere precipitata dal secondo piano della scuola a Montagnana, Padova. Indagini in corso sulle cause della caduta.

Una tragedia ha sconvolto il comune di Montagnana, in provincia di Padova, nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, quando una studentessa di 16 anni è morta cadendo dal secondo piano della sua scuola.

L’incidente è avvenuto durante le lezioni, e il corpo della giovane è stato ritrovato nel cortile retrostante l’istituto. I primi a intervenire sono stati i carabinieri della Compagnia di Este e i soccorritori del Suem 118, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili.

Indagini in corso per chiarire le cause della caduta

Secondo le prime ricostruzioni, la studentessa aveva chiesto di uscire dalla classe per andare in bagno. Non vedendola rientrare, l’insegnante ha allertato i collaboratori scolastici, che hanno poi scoperto il corpo senza vita della ragazza.

Restano ancora da chiarire le dinamiche della caduta: gli investigatori non escludono che possa trattarsi di un gesto volontario. La finestra del bagno da cui la giovane sarebbe precipitata si affaccia su una scala di emergenza, e la caduta è stata di diversi metri.

Il cordoglio della comunità di Montagnana

L’intera comunità scolastica e i genitori della giovane, residenti in un comune vicino a Este, sono sotto shock.

Le lezioni sono state immediatamente sospese e il Comune di Montagnana ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio su Facebook: “Ci stringiamo intorno alla famiglia, agli amici e ai compagni in questo momento drammatico, in un silenzio di profondo dolore”. Le autorità stanno ora indagando per fare piena luce su quanto accaduto.