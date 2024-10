La Florida devastata dall’uragano Milton: il bilancio delle vittime sale a 15, 2,6 milioni di persone senza elettricità

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo il passaggio dell’uragano Milton, la Florida conta i danni con un bilancio provvisorio di 15 morti e oltre 2,6 milioni di persone ancora senza elettricità.

Danni e vittime in aumento

L’uragano Milton ha colpito duramente la Florida mercoledì sera, toccando terra vicino a Siesta Key come tempesta di categoria 3, prima di ridursi a categoria 1. La furia della tempesta ha provocato gravi danni, distruggendo case, strade ed edifici in tutto lo Stato.

Il bilancio delle vittime è salito a 15 morti, ma il governatore Ron DeSantis ha avvertito che potrebbero esserci ulteriori vittime.

Finora, quasi mille persone sono state salvate grazie all’intervento delle forze dell’ordine e dei volontari. Tra i soccorsi più notevoli, una troupe giornalistica ha tratto in salvo una madre single e i suoi quattro figli, rimasti intrappolati nelle acque alluvionali per sette ore.

Milioni senza corrente elettrica

Secondo PowerOutage.us, oltre 2,6 milioni di utenti in tutta la Florida sono ancora senza corrente elettrica, con la contea di Highlands nella Florida centrale tra le aree più colpite.

In alcune zone, come Hillsborough, oltre il 70% delle famiglie e delle aziende è al buio. Le squadre di emergenza continuano a lavorare per ripristinare il servizio, ma i danni estesi hanno complicato le operazioni di riparazione.

Situazioni critiche in diverse città

Tra le aree più colpite ci sono Sarasota, Fort Myers e St. Petersburg, dove la situazione è particolarmente drammatica.

Le raffiche di vento hanno raggiunto i 180 km/h, provocando la caduta di una gru da un grattacielo e la distruzione di diverse strutture, tra cui lo stadio della città. A St. Petersburg, 30 condotte idriche sono state distrutte e, sebbene l’acqua potabile sia stata ripristinata, non sarà sicura da utilizzare fino a lunedì.

Le autorità hanno esortato i residenti a bollire l’acqua prima di utilizzarla. Intanto, nella contea di Orange, è stato chiesto di evitare di nuotare nei laghi e fiumi a causa del rischio di contaminazione.