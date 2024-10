Insospettita dalla tv sempre accesa, entra in casa e trova ex marito sul divano morto da giorni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il corpo di un uomo di 68 anni è stato trovato privo di vita sul divano della sua abitazione a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dopo giorni di silenzio.

Allarme lanciato dai familiari

Giovedì 10 ottobre a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 68 anni. A lanciare l’allarme sono state l’ex moglie e la nuora dell’uomo, preoccupate per il lungo silenzio del 68enne, con cui non avevano più avuto contatti da quasi due settimane.

Le due donne si sono recate presso l’abitazione dell’uomo e, trovando la televisione accesa e avvertendo un forte odore proveniente dall’interno, hanno allertato i soccorsi chiamando il 112.

L’intervento dei soccorritori e la tragica scoperta

I vigili del fuoco, intervenuti rapidamente, hanno dovuto sfondare la porta per entrare nell’appartamento. Una volta all’interno, hanno trovato l’uomo esanime sul divano.

Dai primi riscontri effettuati, si ipotizza che l’uomo sia deceduto diversi giorni prima della scoperta. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Desenzano per i necessari accertamenti medico-legali, i quali hanno confermato che la morte è avvenuta per cause naturali, escludendo la presenza di segni di violenza sul corpo.

Indagini dei carabinieri: nessun segno di effrazione

I carabinieri di Desenzano sono intervenuti per effettuare i rilievi nell’appartamento e hanno confermato che non sono stati riscontrati segni di effrazione. Secondo le prime ipotesi, potrebbe trattarsi di un caso di solitudine, poiché l’uomo viveva da solo e non aveva contatti regolari con altre persone.