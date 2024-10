Uragano Milton in Florida: Elettra Lamborghini da Miami, “Non so cosa vi raccontano in Italia ma qui c’è il sole”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Elettra Lamborghini, che vive a Miami con il marito Afrojack, ha condiviso aggiornamenti sull’uragano Milton, confermando che la situazione nella città è sotto controllo.

Le rassicurazioni di Elettra Lamborghini

In queste ore, la Florida è in allerta a causa dell’uragano Milton, che ha già causato numerose vittime e milioni di persone senza elettricità. Tuttavia, Elettra Lamborghini, attraverso il suo profilo Instagram, ha rassicurato i suoi fan riguardo alla situazione nella città di Miami, dove risiede. In una delle sue prime storie ha scritto: “Ieri notte, tanto vento e basta, doveva essere la giornata peggiore ma comunque a Miami è tutto ok, la parte interessata della Florida è Tampa e sono 4 ore di macchina di differenza”.

Contrasto con le notizie italiane

La cantante ha poi commentato il contrasto tra le notizie che circolano in Italia e la realtà che sta vivendo in Miami: “Non so cosa vi stiano raccontando in Italia, ma qua c’è il sole e la gente è in spiaggia! Ogni anno, almeno, ne arriva uno e quest’anno, questa zona della Florida l’ha scampata”. Nonostante la preoccupazione iniziale, la situazione sembra essere meno grave rispetto alle prime previsioni, con l’uragano che è passato senza causare danni significativi a Miami.

Milton declassato a uragano di categoria inferiore

Nel concludere il suo intervento, Elettra Lamborghini ha spiegato che l’uragano è stato declassato: “Doveva essere di categoria 5, invece, è rimasto a 3 e si è abbassato anche a 1, è andata bene, in un certo senso… Tampa è stata la zona maggiormente colpita, ma qui a Miami è tutto tranquillo”. Queste rassicurazioni della cantante hanno portato un po’ di sollievo ai suoi follower, preoccupati dalle notizie che arrivano dall’Italia.