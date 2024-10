Marcello Mutti, storico imprenditore del pomodoro, è morto, è stato fondatore della celebre azienda

0 Condivisioni Facebook Twitter

Marcello Mutti, fondatore della celebre azienda parmigiana di conserve di pomodoro, è scomparso all’età di 83 anni. La sua vita è stata dedicata all’impresa e alla famiglia.

La carriera di Marcello Mutti, tra impresa e famiglia

Marcello Mutti, nato il 25 dicembre 1940, è stato per decenni alla guida dell’omonima azienda parmigiana, leader nel settore delle conserve di pomodoro. Dopo essersi laureato in Economia e Commercio, ha sposato Angelita Rossi nel 1966, conosciuta durante il periodo universitario. La coppia ha avuto un figlio, Francesco, che dal 1994 ha assunto la carica di amministratore delegato della Mutti, continuando l’eredità imprenditoriale del padre. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla Gazzetta di Parma.

Un legame profondo con l’azienda di famiglia

La vita di Marcello Mutti è stata strettamente legata alla sede storica dell’azienda, situata alla Corte di Piazza di Montechiarugolo, dove è nato e vissuto fino agli ultimi giorni. Il figlio Francesco ha ricordato come il padre vedesse l’impresa non solo come fonte di guadagno, ma come un valore radicato nel lavoro e nel rispetto. “La sua era una visione più profonda del semplice profitto economico”, ha dichiarato Francesco, sottolineando l’impegno del padre nel proiettare l’azienda verso il futuro senza perdere di vista i principi fondamentali.

L’eredità di un imprenditore lungimirante

Marcello Mutti lascia un’importante eredità nel mondo dell’imprenditoria agroalimentare, contribuendo alla crescita e all’innovazione nel settore delle conserve di pomodoro. La Mutti, sotto la sua guida, è diventata un simbolo di qualità e di tradizione italiana. Il legame tra famiglia e impresa ha caratterizzato tutta la sua vita, come dimostra la gestione familiare che continua oggi sotto la direzione di Francesco Mutti. La scomparsa del patron segna la fine di un’epoca, ma il suo impegno e la sua visione resteranno il fondamento dell’azienda.