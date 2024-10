Kanye West e Bianca Censori: divorzio o trovata mediatica? La coppia avvistata insieme a Tokyo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Continuano a circolare rumors su una possibile crisi tra Kanye West e Bianca Censori, nonostante un recente avvistamento insieme a Tokyo sembri smentire le voci di divorzio.

Kanye West e Bianca Censori vicini al divorzio?

Dopo appena due anni di matrimonio, si vocifera che tra Kanye West e la designer Bianca Censori ci siano problemi, con alcuni media che ipotizzano un imminente divorzio.

Sebbene né il rapper né la moglie abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali, le ipotesi si rincorrono. Alla base delle tensioni potrebbe esserci una disputa riguardante un possibile trasferimento in Giappone, desiderato da Kanye ma non accettato da Bianca.

Tuttavia, queste voci sono state recentemente messe in dubbio dopo un avvistamento della coppia in Giappone.

Avvistati a Tokyo: crisi smentita?

La coppia è stata vista fare shopping insieme in un centro commerciale di Tokyo, apparendo apparentemente felice e rilassata. I due, noti per il loro stile eccentrico, hanno sfoggiato look coordinati: Bianca Censori indossava un completo bianco composto da un top a maniche lunghe, leggings a vita bassa e stivali ricoperti di pelliccia, mentre Kanye ha optato per una tuta oversize bianca.

Questo avvistamento ha sollevato dubbi sulla veridicità delle voci di crisi, facendo pensare che la loro fuga a Tokyo possa essere un tentativo di allontanarsi dalla pressione mediatica o di risolvere eventuali problemi in privato.

I rumors del passato

Non è la prima volta che la coppia si trova al centro di speculazioni. Già lo scorso novembre, diverse testate, tra cui il The Sun, riportavano che Kanye West e Bianca Censori stessero vivendo una pausa di riflessione, se non addirittura una separazione imminente.

Tuttavia, le voci sono state sempre smentite dalla mancanza di conferme ufficiali e dalla continua presenza della coppia in pubblico.

Kanye West e le nuove polemiche

Mentre i rumors sulla sua vita privata continuano, Kanye West è stato recentemente coinvolto in nuove controversie. La modella e ex collaboratrice Lauren Pisciotta, nota per il suo profilo su OnlyFans, ha accusato il rapper di molestie sessuali.

In aggiunta, secondo quanto riportato dal Daily Mail, la stessa Pisciotta avrebbe diffuso alcune conversazioni private tra Kanye e Bianca Censori, in cui il rapper avrebbe fatto delle proposte bizzarre, come quella di coinvolgere la madre di Bianca, Alexandra Censori, in un rapporto sessuale.

Queste dichiarazioni hanno ulteriormente alimentato le critiche nei confronti di West, già noto per le sue affermazioni controverse, spesso giudicate razziste, misogine e antisemite.

Crisi o strategia mediatica?

Nonostante le voci insistenti, il recente viaggio a Tokyo potrebbe essere un tentativo della coppia di allontanarsi dai riflettori e vivere in serenità lontano dalle critiche. Tuttavia, resta da vedere se questa apparente tranquillità sia reale o solo una facciata per distrarre i media da una crisi in corso.