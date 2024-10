Simona Tagli pronta a rompere il voto di castità dopo 15 anni: “Da chi ricomincerei? Da Rocco Siffredi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Simona Tagli, ex showgirl e volto noto della televisione italiana, ha annunciato l’intenzione di interrompere il voto di castità fatto nel 2009. Dopo quasi 15 anni, ha dichiarato di essere pronta a tornare a vivere l’amore e la passione.

Il voto di castità

Durante un’intervista nel programma Storie di donne al bivio, che andrà in onda il 19 ottobre su Rai 2, Simona Tagli ha spiegato di aver preso la decisione di fare un voto di castità il 10 dicembre 2009, giorno della Madonna di Loreto. La sua scelta era legata soprattutto alla sua dedizione al ruolo di madre: dopo la separazione da Francesco Ambrosoli, si era concentrata completamente sulla crescita di sua figlia Georgia. «Non mi sono pentita di aver rinunciato agli uomini per tanto tempo, ma ora sono pronta a tornare ad amare», ha dichiarato.

I sogni proibiti di Simona Tagli

Nell’intervista, Simona non ha nascosto con chi vorrebbe trascorrere la sua prima notte di passione dopo tanti anni. Ha scherzato sul fatto che le piacerebbe con Rocco Siffredi, il celebre attore del cinema per adulti, aggiungendo però: «Peccato che sia sposato». Inoltre, ha rivelato di avere una forte attrazione per Gianluca Vacchi, imprenditore e star dei social.

L’annuncio di un nuovo amore

Oltre a queste fantasie, Simona Tagli ha rivelato di aver incontrato un nuovo uomo, e ha accennato al fatto che presto potrebbe annunciare il suo fidanzamento. «Ho conosciuto un uomo e penso che, al di là di Siffredi e Vacchi, annuncerò a breve il mio fidanzamento», ha dichiarato, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua nuova relazione.

I grandi amori del passato

Durante l’intervista, Simona Tagli è tornata a parlare delle sue relazioni passate, ricordando alcuni degli uomini che ha frequentato, tra cui Alberto di Monaco e Antonio Zequila. Non ha nascosto il suo apprezzamento per entrambi come amanti, affermando che il Principe Alberto di Monaco merita il titolo di miglior amatore. «Quando l’ho conosciuto io, eravamo giovani e lui era molto libertino. Amava danzare, cantare e divertirsi», ha raccontato. Per quanto riguarda Antonio Zequila, lo ha descritto come un amante eccezionale e un gentiluomo, elogiando il suo fascino.