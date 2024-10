Selvaggia Lucarelli nuova accusa a Sonia Bruganelli: “Ha provato a prendere il mio posto a Ballando con i suoi agganci”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Selvaggia Lucarelli, attraverso la sua newsletter, rivela che Sonia Bruganelli ha tentato di sostituirla nel ruolo di giurata a Ballando con le stelle sfruttando i suoi contatti nell’ambiente televisivo.

Il retroscena sul presunto addio di Lucarelli a Ballando

Nel corso del 2023, si sono diffusi rumors sul possibile mancato rinnovo di Selvaggia Lucarelli come giurata di Ballando con le stelle, a seguito delle tensioni dell’edizione 2022. Lucarelli aveva lamentato il trattamento riservato al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, concorrente del programma, e le polemiche legate ai casi Montesano e Zanicchi. In questo clima, si era parlato di un possibile addio della giornalista al programma di Milly Carlucci.

Bruganelli aspirante giurata: l’accusa di Lucarelli

Durante quei mesi, è emerso il nome di Sonia Bruganelli, già opinionista del Grande Fratello, come possibile sostituta di Lucarelli. Nella sua newsletter, la giurata di Ballando conferma di essere venuta a conoscenza delle manovre di Bruganelli per entrare nel programma: “Lei si muove. Non è più in Mediaset e si propone come giurata tramite i suoi agganci nella dirigenza. Lo vengo a sapere, ma non dico niente a Milly o ad altri.”

Il rapporto tra Lucarelli e Bruganelli

Lucarelli non nasconde che, pur avendo buoni rapporti con Bruganelli, non era stupita dal tentativo di quest’ultima di prendere il suo posto, considerando la sua possibile uscita dal programma. “Conosco bene il mondo della tv, figuriamoci se mi stupisce che qualcuno provi a sfilarmi la sedia da sotto il clo,”* spiega la giornalista, sottolineando di non aspettarsi spiegazioni dall’ex opinionista.

Bruganelli e la scelta di entrare come concorrente

Alla fine, Bruganelli è entrata nel cast di Ballando con le stelle come concorrente per l’edizione 2024, dopo aver inizialmente rifiutato la proposta di partecipare in quel ruolo. Lucarelli conclude con una stoccata, criticando il modo in cui Bruganelli accede a ruoli nel mondo della televisione, “Certo, io per lavorare non sono abituata a scomodare rapporti personali e dirigenti, ma parliamo di mondi diversi.”