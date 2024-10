Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, paparazzati di nuovo insieme, Solo un anno fa era guerra tra i due

0 Condivisioni Facebook Twitter

Belen Rodriguez ha ricucito i rapporti con il suo ex compagno Antonino Spinalbese. Dopo un periodo di tensione, i due sono stati visti insieme in un contesto sereno e familiare.

Un nuovo equilibrio familiare

Il rapporto tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra aver trovato una nuova serenità. Il settimanale Oggi ha recentemente paparazzato la showgirl argentina e l’hair stylist insieme al parco, dove trascorrevano del tempo con la loro figlia Luna Marì. Le immagini mostrano momenti distesi tra chiacchiere e sorrisi. Al termine della giornata, Spinalbese ha salutato Rodriguez con un affettuoso bacio sulla guancia, segno di un clima disteso tra i due.

Un anno difficile e il recupero della serenità

Solo un anno fa, il rapporto tra Belen e Antonino era segnato da tensioni. Nel dicembre 2023, la showgirl minacciò addirittura di denunciarlo per questioni legate alla gestione della loro figlia. Le incomprensioni sembrano ora essere superate. In quel periodo, Belen Rodriguez attraversava un momento particolarmente difficile, segnato da una profonda depressione. “Mai così in basso”, aveva dichiarato in un’intervista a Domenica In, riferendosi al suo 2023. Grazie all’aiuto di specialisti e a un percorso di crescita personale, Rodriguez ha superato le difficoltà.

La vita privata e i rapporti con gli ex

Nonostante i miglioramenti, non tutto è sempre sereno. Qualche tensione tra Belen e Spinalbese rimane, come ha confermato quest’ultimo in un’intervista a Nunzia De Girolamo nel programma Ciao Maschio. Spinalbese ha rivelato che i loro caratteri forti portano ancora a piccoli contrasti, ma nulla di grave. Intanto, la showgirl sembra aver chiuso la relazione con Edoardo Angelo Galvano, ingegnere siciliano.