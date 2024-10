Checco Zalone licenzia l’ex moglie Mariangela Eboli, revoca incarico d’amministratore e indennità di 30 mila euro

0 Condivisioni Facebook Twitter

Si conferma la separazione tra Checco Zalone e la storica compagna Mariangela Eboli. La decisione dell’assemblea della società Mlz, detenuta per il 95% dall’attore, ha ufficializzato il distacco con la revoca dell’incarico di amministratrice di Eboli e un’indennità di 30.000 euro.

La decisione societaria

Secondo il verbale dell’assemblea, presieduta da Zalone (nome reale Luca Medici) e con la presenza della madre Antonietta Capobianco come detentrice del restante 5% delle quote, Eboli ha ricevuto sei mensilità di stipendio come indennità di mancato preavviso, pari a 5.000 euro netti per ciascun mese.

Un legame familiare durato quasi vent’anni

Zalone e Eboli si erano conosciuti nel 2005 e, pur senza sposarsi, avevano costruito una famiglia, diventando genitori di due figlie, Gaia (2013) e Greta (2017). Nonostante la separazione, il comico mantiene la riservatezza sulla sua vita privata.

Successi e investimenti della società Mlz

Sotto la gestione di Eboli, la Mlz ha registrato un fatturato di 4,2 milioni di euro nel 2023, con utili pari a 1,4 milioni, grazie al successo dello spettacolo teatrale Amore + Iva. La società ha investito in immobili in diverse località pugliesi e dispone di attività finanziarie per 4,8 milioni di euro, espandendo ulteriormente il patrimonio accumulato negli anni dal comico.