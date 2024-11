Elezioni USA: Trump a valanga, sempre più vicino a una vittoria schiacciante, conquistate North Carolina e Georgia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Al centro congressi di Palm Beach, la campagna di Donald Trump celebra con cori ed entusiasmo dopo la conquista del North Carolina, uno dei sette stati chiave delle elezioni. Le proiezioni indicano un forte vantaggio per il candidato repubblicano, mentre anche la Georgia si tinge di rosso, aumentando le probabilità di vittoria del tycoon.

Le previsioni dei media e il vantaggio elettorale

Secondo il New York Times, Trump avrebbe ora oltre il 90% di probabilità di vincere, con una proiezione di 301 grandi elettori contro i 237 attribuiti a Kamala Harris. Elon Musk, uno dei principali sostenitori del candidato repubblicano, esulta sui social con un deciso: “Game, set and match.” Al momento, Trump è arrivato a 246 grandi elettori, contro i 210 della candidata democratica.

L’importanza della Pennsylvania

L’attenzione si concentra ora sulla Pennsylvania, stato decisivo per il risultato finale. Nonostante i tentativi della campagna di Kamala Harris, il vantaggio repubblicano sembra difficile da colmare. I sostenitori della vicepresidente, riuniti alla Howard University di Washington DC, attendono con apprensione, mentre il “muro blu” dei democratici sembra cedere.

Successi repubblicani e reazioni

Secondo la Cnn, Trump ha vinto in Georgia, portandosi a soli 24 grandi elettori dalla soglia dei 270 necessari per ottenere la presidenza. I repubblicani sembrano destinati a ottenere il controllo del Senato, mentre volti noti del Partito Democratico come Nancy Pelosi e Alexandria Ocasio-Cortez sono stati rieletti rispettivamente in California e New York. Tuttavia, il trend generale evidenzia una spinta repubblicana significativa in queste elezioni.

Intanto, Trump ha lasciato Mar-a-Lago diretto al convention center di Palm Beach per parlare ai suoi sostenitori, mentre i media americani continuano a monitorare l’andamento dello scrutinio, che sembra proiettare il tycoon verso un ritorno alla Casa Bianca.