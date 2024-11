Cosa ha indossato Loredana Lecciso al matrimonio della figlia Brigitta Cazzato: il look da sogno

0 Condivisioni Facebook Twitter

Matrimonio da sogno in Kenya per Brigitta Cazzato e Yan Goby

La figlia di Loredana Lecciso ha celebrato le nozze in un resort esclusivo, dopo una serie di eventi nel corso degli anni.

BRIGITTA CAZZATO ha appena celebrato il suo matrimonio con YAN GOBY in un’atmosfera da sogno in Kenya, precisamente al Temple Point Resort di Watamu. Questa cerimonia rappresenta la terza celebrazione della coppia, che si è unita per la prima volta con un rito civile a Lecce nel 2022, seguito da un ricevimento privato nello stesso luogo l’anno scorso. L’ambientazione del resort ha reso l’evento ancor più speciale, essendo il posto dove i due si sono incontrati e innamorati nel 2021.

Il look della sposa e della madre

Negli ultimi giorni, parenti e amici da varie parti del mondo si sono riuniti per festeggiare. Tra gli invitati c’erano il padre della sposa, FABIO CAZZATO, ex compagno di LOREDANA LECCISO, insieme ai fratelli, JASMINE CARRISI e ALBANO CARRISI JUNIOR. La sorella di BRIGITTA, JASMINE, ha avuto il compito di damigella, indossando un elegante abito viola con spacco e scollatura a V. Sul suo profilo Instagram, LOREDANA LECCISO ha condiviso un momento speciale con la figlia, scrivendo “I love you” mentre la sposa indossava uno degli abiti bianchi.

Per l’occasione, LOREDANA LECCISO ha optato per un abito a maniche lunghe color verde oliva, elegante e sobrio, decorato con un motivo geometrico. La scelta dell’outfit è stata mirata a rispettare il contesto della cerimonia sulla spiaggia e coinvolge un look che trasmette romanticismo senza eccessi. Questo abito ha perfettamente incapsulato l’essenza del matrimonio, mantenendo l’eleganza richiesta senza travestimenti appariscenti.

Con questi elementi e una location iconica, il matrimonio di BRIGITTA CAZZATO e YAN GOBY è stato accolto come un evento che nessuno dimenticherà.