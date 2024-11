Golf invade l’altra corsia e si scontra contro una Nissan, muore 28enne tre i feriti gravi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un violento scontro frontale sulla strada Sr 307 a Loreggia ha causato la morte di un giovane di 28 anni e il ferimento grave del conducente della Volkswagen Golf.

La dinamica dell’incidente

Lo schianto è avvenuto sulla Sr 307, all’altezza di via Dante a Loreggia. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine di Camposampiero, una Volkswagen Golf guidata da un uomo di 41 anni del posto avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente con una Nissan Qashqai condotta da un 57enne di origini albanesi residente a Paese (Treviso).

A bordo della Golf viaggiava anche un passeggero di 28 anni, che è rimasto gravemente ferito. Trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane è purtroppo deceduto durante la notte a causa delle gravi lesioni riportate.

Le condizioni dei coinvolti

Il conducente della Golf è ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Padova, mentre il guidatore e il passeggero della Nissan Qashqai non hanno riportato ferite significative, venendo visitati in pronto soccorso solo a scopo precauzionale.

Entrambi i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sottoposti a sequestro per permettere ulteriori indagini.

Cause ancora da accertare

Le cause dello schianto sono in fase di accertamento. Le autorità hanno evidenziato la presenza di una leggera foschia al momento dell’incidente, che potrebbe aver compromesso la visibilità e portato la Golf a invadere la corsia opposta.

La comunità di Loreggia è sotto shock per la tragedia, che ha causato la perdita di una giovane vita e il ferimento grave di un altro uomo.