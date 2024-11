Studente cade dalla residenza universitaria e perde la vita

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella mattina di oggi, martedì 12 novembre, un tragico incidente ha colpito la cittadella universitaria di Padova.

Un giovane di 22 anni, studente della facoltà di Scienze Naturali, è precipitato dal terzo piano della Residenza ESU Nord Piovego, un edificio che ospita sia alloggi per studenti sia la facoltà di Psicologia. Il tragico evento è avvenuto intorno alle 8 e, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre della Polizia di Stato, che hanno transennato l’area per effettuare le prime rilevazioni. Il personale della Questura di Padova è ora impegnato a ricostruire le circostanze che hanno portato a questa drammatica perdita, e l’edificio è stato temporaneamente isolato per consentire alle autorità di esaminare la scena senza interferenze. Sono stati ascoltati anche i testimoni presenti sul luogo, tra cui altri studenti che si trovavano nell’atrio per attendere l’inizio delle lezioni.

Prime ipotesi e indagini in corso

Secondo le prime indiscrezioni, l’ipotesi prevalente è che possa trattarsi di un gesto intenzionale, sebbene gli inquirenti non escludano ancora altre possibilità. La cittadella universitaria di Padova, che si trova in via Venezia, è un luogo abitualmente frequentato da studenti di vari corsi, in particolare quelli legati alla facoltà di Psicologia e Scienze Naturali. La presenza di numerosi testimoni, tra studenti e personale accademico, sta contribuendo a fornire un quadro più chiaro sugli ultimi istanti che hanno preceduto la caduta del giovane.

“Siamo sconvolti da questa notizia,” ha dichiarato uno dei rappresentanti degli studenti. Il dolore e lo sconcerto hanno colpito profondamente sia i compagni di corso che i docenti, i quali si sono stretti nel cordoglio per la perdita del ragazzo. La cittadella universitaria, che dovrebbe rappresentare un ambiente sicuro per la crescita e l’apprendimento, è stata scossa da un evento che lascia molte domande aperte.

Contesto e reazioni nel mondo universitario

La residenza universitaria ESU Nord Piovego, dove è avvenuta la tragedia, è una delle strutture di Padova che offre alloggi per gli studenti fuori sede e internazionali, con l’obiettivo di favorire una vita universitaria inclusiva e vivace.