Ritrovato Giorgio Cisbaglia: fine dell’incubo per il 27enne scomparso dal 30 ottobre

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il 27enne Giorgio Cisbaglia, scomparso il 30 ottobre, è stato ritrovato nei pressi del Santuario del Divino Amore in buone condizioni fisiche.

Il ritrovamento al Santuario del Divino Amore

Si è conclusa questa sera l’ansia dei familiari di Giorgio Cisbaglia, il ventisettenne di Anagni (Frosinone) scomparso il 30 ottobre. Il giovane è stato ritrovato dai carabinieri presso il Santuario del Divino Amore a Roma, grazie anche alle segnalazioni dei colleghi della stazione di Anagni.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, Giorgio è apparso fisicamente in buone condizioni, sebbene provato psicologicamente dopo giorni trascorsi lontano da casa. Il giovane ha chiesto di non rientrare per il momento, ma ha accettato di sottoporsi a controlli medici da parte del 118.

Le ricerche e la scomparsa

Giorgio era scomparso il 30 ottobre, dopo aver inviato un ultimo messaggio intorno alle 2 di notte. La sua automobile era stata rinvenuta vicino alla stazione ferroviaria di Anagni, ma di lui non c’erano state notizie certe fino al ritrovamento. Numerosi avvistamenti e l’impegno costante di familiari, amici e carabinieri hanno permesso di localizzarlo.

Il sollievo della famiglia

Il ritrovamento ha posto fine a giorni di angoscia per i familiari, che non avevano mai smesso di sperare. “Siamo sollevati, ma continueremo a cercare di convincerlo a tornare a casa”, hanno dichiarato, ringraziando le forze dell’ordine per il loro supporto.