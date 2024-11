Passeggero si sente male su un volo Ryanair, il pilota fa un atterraggio d’urgenza ma l’uomo muore prima che arrivino i soccorsi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un passeggero su un volo da Tirana a Manchester ha avuto un malore improvviso durante il tragitto. Nonostante l’atterraggio d’emergenza, l’uomo è deceduto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Malore improvviso in volo, atterraggio d’emergenza a Londra

La tragedia si è verificata nella serata di domenica a bordo di un volo Ryanair partito da Tirana, in Albania, e diretto a Manchester, in Inghilterra. Un passeggero ha accusato un malore improvviso mentre l’aereo sorvolava i cieli britannici, richiedendo un atterraggio d’emergenza. Secondo le prime testimonianze, l’uomo avrebbe iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, con convulsioni seguite da una perdita di conoscenza.

Il personale di bordo e alcuni passeggeri hanno cercato immediatamente di prestare soccorso. L’uomo è stato spostato nel corridoio dell’aereo per essere sottoposto a manovre di rianimazione cardiopolmonare, eseguite per circa 30 minuti nel tentativo di salvarlo. Di fronte alla gravità della situazione, il comandante ha dichiarato emergenza medica e ha diretto il volo verso l’aeroporto di London Stansted, richiedendo la disponibilità dei soccorsi in pista.

Intervento tempestivo dei soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

L’aeroporto di London Stansted ha confermato l’atterraggio d’emergenza, avvenuto intorno alle 20:00 ora locale, e ha predisposto sul posto un ingente dispositivo di soccorso composto da medici, vigili del fuoco e un elicottero di emergenza. Il Servizio Medico di Emergenza ha fatto sapere che, in attesa del volo, erano pronti a intervenire un’ambulanza, un veicolo dell’Hazardous Area Response Team, un’auto con personale medico e un’unità aerea.

Al momento dell’arrivo dell’aereo, i soccorritori sono immediatamente saliti a bordo, ma purtroppo l’uomo era già deceduto. Un portavoce dell’aeroporto ha dichiarato: “Il volo è atterrato in sicurezza ed è stato accolto dai servizi di emergenza. Nonostante gli sforzi di tutti i presenti, il passeggero è purtroppo deceduto.” L’identità dell’uomo non è stata ancora resa nota, e non sono state divulgate informazioni ufficiali sulla causa del decesso.