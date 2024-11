52enne centauro ha un malore improvviso mentre guida la sua moto, morto sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita lungo la via Appia, probabilmente stroncato da un malore mentre guidava la sua moto.

La tragedia lungo la via Appia

Un cinquantaduenne ha perso la vita questa mattina, martedì 12 novembre 2024, mentre percorreva la via Appia in direzione Roma, tra l’aeroporto di Ciampino e l’ingresso del Grande Raccordo Anulare. Il motociclista è stato trovato accostato al lato della carreggiata, privo di vita. L’allarme è stato dato intorno alle 9:00, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Ipotesi malore: nessun segno di collisione

Secondo le prime ricostruzioni della Polizia Locale di Roma Capitale, non ci sarebbero segni di impatto con altri veicoli. L’ipotesi più probabile è che il motociclista abbia avuto un malore improvviso, che gli ha impedito di proseguire la marcia e gli è stato fatale. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

Il corpo trasportato all’Istituto di Medicina Legale

Il corpo dell’uomo è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale del policlinico di Tor Vergata, dove verrà eseguita l’autopsia per determinare con certezza le cause del decesso. Nel frattempo, la Polizia Locale del VII Gruppo Appio Tuscolano sta lavorando per ricostruire gli ultimi istanti di vita del motociclista e confermare la dinamica dell’accaduto.

Rallentamenti sulla via Appia

L’incidente ha causato rallentamenti lungo la via Appia, con il traffico bloccato per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. “Ho visto gli agenti e ho capito che era successo qualcosa di grave”, ha raccontato un testimone. La strada è stata completamente riaperta solo nel pomeriggio.