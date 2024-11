Salva la moglie da un’auto che la stava investendo ma viene travolto e ucciso, lascia tre figli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Roberto Curletto, 77 anni, ha sacrificato la propria vita per salvare la moglie. L’uomo è deceduto dopo quattro giorni di agonia in ospedale.

L’incidente mortale lungo viale Oriani

Venerdì scorso, in viale Oriani a Cervia (Ravenna), Roberto Curletto, 77 anni, è stato investito da un’auto mentre passeggiava con la moglie. Notando l’auto in arrivo, è riuscito a salvare la moglie afferrandola per un braccio e spostandola dalla traiettoria del veicolo. Tuttavia, l’uomo è stato colpito in pieno e sbalzato a circa 30 metri di distanza.

La moglie ha riportato solo ferite lievi, mentre Roberto è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo quattro giorni di agonia, è deceduto. La tragedia ha lasciato un profondo dolore nella comunità e tra i familiari: Roberto lascia la moglie e tre figli.

Aperta un’inchiesta per omicidio stradale

A seguito del decesso, la Procura ha avviato un’inchiesta per omicidio stradale nei confronti del conducente dell’auto, un uomo di 74 anni residente a Forlì. L’indagine mira a chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità del conducente.

Una vita spezzata per un gesto eroico

L’eroico sacrificio di Roberto Curletto ha evitato una tragedia ancora più grande. L’uomo, originario di Varese, si trovava a Cervia per sottoporsi a cure termali. Il suo gesto estremo per salvare la moglie ha commosso l’intera comunità, lasciando un ricordo di altruismo e amore incondizionato.