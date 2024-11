Puglia incidente mortale, ragazzo19enne perde il controllo della sua auto, viene sbalzato fuori e muore sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita dopo un tragico incidente avvenuto questa mattina sulla strada Manduria-San Pietro in Bevagna.

Il drammatico incidente sulla Manduria-San Pietro in Bevagna

Oggi, 15 novembre 2024, un giovane di 19 anni, G.M., ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Manduria-San Pietro in Bevagna, nel comune di Manduria. Il ragazzo, che stava viaggiando a bordo di una utilitaria, è stato sbalzato fuori dall’auto dopo che il veicolo ha perso il controllo. La vettura si è ribaltata più volte prima di fermarsi in un vigneto, ma per G.M. non c’è stato nulla da fare.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori del 118, giunti subito sul posto, il giovane è stato dichiarato morto sul colpo. I carabinieri della compagnia di Manduria, intervenuti per ricostruire la dinamica dell’incidente, hanno confermato che non sono state coinvolte altre auto. L’incidente ha avuto luogo in un tratto della strada che, purtroppo, è noto per i suoi rischi.

Indagini e supporto legale alla famiglia

Le indagini sono in corso per chiarire le cause precise dell’incidente. La famiglia della vittima ha già affidato l’incarico all’avvocato Francesco Ferretti per assisterli nelle necessarie pratiche legali. Secondo le prime ricostruzioni, G.M. era diretto verso il luogo di lavoro, in campagna, al momento dell’incidente.