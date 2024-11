Maxi incidente, coinvolte tre auto, un camper e due moto, sono 11 i feriti, traffico bloccato per ore

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tre auto, un camper, due moto e undici persone coinvolte: è il bilancio del grave incidente avvenuto sabato sera sulla SS 131 Nuorese.

La dinamica dell’incidente

Sabato sera, un grave incidente stradale si è verificato al chilometro 75 della Strada Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, nel territorio di Galtellì, provincia di Nuoro. Per cause ancora in fase di accertamento, tre auto, un camper e due motociclette sono entrati in collisione, causando una carambola che ha coinvolto undici persone, tra cui una famiglia con due minori a bordo.

L’impatto ha provocato diversi feriti, ma fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. I più colpiti sono stati i due motociclisti, che hanno riportato traumi diffusi e sono stati ricoverati in ospedale, pur non in condizioni gravi. Anche uno dei bambini presenti nell’auto familiare, colto da malore per lo spavento, è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti.

Per consentire i soccorsi e il ripristino della strada, il tratto della SS 131 interessato è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, causando disagi agli automobilisti.

Le condizioni dei feriti

Nonostante la gravità dello schianto, le autorità sanitarie hanno confermato che nessuno dei feriti è in condizioni critiche. I motociclisti hanno subito traumi significativi ma sono stati stabilizzati, mentre gli altri coinvolti, inclusi i bambini, sono stati dimessi dopo i controlli.