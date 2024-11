Amadeus: “Morgan con me ha chiuso” e Morgan gli risponde e lo asfalta ridicolizzando il flop televisivo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Morgan risponde alle dichiarazioni di Amadeus riguardo il loro passato artistico, accusandolo di sfruttamento e ipocrisia nelle relazioni professionali.

Morgan accusa Amadeus di manipolazione e sfruttamento

Duro scontro tra Morgan e Amadeus, con il primo che ha replicato alle dichiarazioni del conduttore sul loro rapporto dopo l’esperienza a Sanremo. Morgan ha accusato Amadeus di manipolare il pubblico e di averlo sfruttato per il successo del Festival di Sanremo 2020, citando il momento iconico con Bugo come “il picco di ascolti della storia del Festival”.

Secondo Morgan, il conduttore avrebbe tratto un enorme vantaggio da quell’episodio senza riconoscergli meriti né opportunità artistiche successive. “Mi hai umiliato, nonostante i benefici incalcolabili che hai ottenuto grazie a me,” ha dichiarato Morgan, accusando Amadeus di comportamenti poco leali. Il cantante ha inoltre criticato il conduttore per averlo relegato a ruoli marginali, come quello di giurato per le selezioni dei giovani, definendolo un chiaro esempio di “sottomansionamento”.

Il confronto su Sanremo e i progetti mai realizzati

Morgan ha ripercorso i fatti legati alle sue proposte musicali per il Festival di Sanremo, sostenendo che Amadeus avesse richiesto esplicitamente la sua partecipazione in gara. Tra i brani inviati figurano “Il senso delle cose” e “Foto nella Mailbox”, quest’ultimo successivamente inserito in un album di Patty Pravo. “Non ho mai ricevuto un riscontro, né positivo né negativo, fino all’annuncio del cast in diretta TV,” ha denunciato il cantante.

L’artista ha poi espresso disappunto per la scelta di includere Bugo nella competizione, considerandola un’ulteriore dimostrazione di mancanza di rispetto. “Questa persona non è un mio amico,” ha concluso Morgan, lamentando un trattamento che, a suo dire, lo ha portato a essere continuamente bloccato e invidiato nel panorama artistico.

Le critiche al flop televisivo di Amadeus

Morgan ha infine colto l’occasione per commentare il recente insuccesso del programma “Chissà chi”, in onda su Nove, offrendo una riflessione critica sulla gestione della trasmissione. “Se hai bisogno di me per risollevare le sorti del tuo flop, allora chiamami e risolveremo il problema,” ha ironizzato l’artista, chiudendo con una stoccata sul coraggio necessario per gestire il pubblico in modo autentico e trasparente.