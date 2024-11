Russia e Corea del Nord, missili antiaerei in cambio di truppe e petrolio

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le relazioni tra Mosca e Pyongyang si intensificano con scambi di armi, truppe e risorse energetiche, nonostante le sanzioni internazionali.

Petrolio e armi: un’alleanza strategica tra Russia e Corea del Nord

Negli ultimi otto mesi, rapporti segreti tra Russia e Corea del Nord hanno portato a uno scambio di risorse militari e petrolifere, in violazione delle sanzioni internazionali. Secondo il gruppo di ricerca britannico Open Source Centre, immagini satellitari hanno documentato almeno 43 spedizioni di petroliere nordcoreane verso un terminale petrolifero nell’estremo oriente russo. Le navi, che arrivano vuote e ripartono cariche, testimoniano forniture di oltre un milione di barili di petrolio raffinato, ben oltre il limite di 500.000 barili imposto annualmente dalle Nazioni Unite.

In cambio, Mosca ha inviato sistemi missilistici antiaerei per rafforzare la difesa di Pyongyang, secondo quanto riferito da Shin Won-sik, Consigliere per la sicurezza di Seul. Questo scambio risponde all’invio di truppe nordcoreane in Ucraina per supportare la Russia nel conflitto. Il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, ha sottolineato come queste operazioni abbiano un impatto sulla sicurezza globale, con ripercussioni in Europa, nella penisola coreana e nella regione dell’Indo-Pacifico.

Kim Jong-un: forza militare come unica garanzia di pace

Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha recentemente ribadito che lo sviluppo di capacità militari avanzate è essenziale per la sicurezza nazionale. Durante l’esposizione “Sviluppo della difesa nazionale – 2024”, Kim ha dichiarato che la Corea del Nord non rinuncerà al rafforzamento del proprio arsenale, comprendente missili balistici intercontinentali e ipersonici.

Kim ha accusato gli Stati Uniti di mantenere una politica ostile e di rafforzare le alleanze militari contro Pyongyang. «Non ignoreremo mai le minacce alla nostra sicurezza», ha affermato, aggiungendo che il Paese non rinuncerà alla sua autodifesa.

L’alleanza tra Russia e Corea del Nord sembra destinata a rafforzarsi, complicando ulteriormente il quadro geopolitico globale. Intanto, la violazione delle sanzioni ONU da parte di Mosca rappresenta una sfida diretta alla comunità internazionale, aumentando le tensioni su scala mondiale.