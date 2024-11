Puglia, perde il controllo dell’auto che si schianta contro un ulivo, morto a 24 anni Nicolò Cavalera

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nicolò Cavalera, 24 anni, perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale 4 tra Campi Salentina e Squinzano.

La dinamica dell’incidente

Nelle prime ore di oggi domenica 24 novembre 2024, intorno alle 4:00, Nicolò Cavalera, 24 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla provinciale che collega Campi Salentina a Squinzano, nei pressi dello stabilimento Monteco.

Il giovane, militare dell’Esercito in servizio nel Nord Italia e in licenza nel suo paese natale, Leverano, viaggiava da solo a bordo di una Mercedes Classe A. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada, terminando la sua corsa contro un albero d’ulivo.

L’intervento dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato dal sistema di sicurezza dell’autovettura, che ha avvisato il centro di assistenza, il quale ha prontamente richiesto l’intervento del 118. All’arrivo dei soccorritori, purtroppo, per Nicolò Cavalera non c’era già più nulla da fare. I vigili del fuoco del distaccamento di Veglie sono intervenuti per liberare il corpo del giovane, rimasto intrappolato nell’abitacolo.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono giunti i carabinieri delle stazioni di Guagnano, Veglie e Campi Salentina, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento, le cause dell’uscita di strada non sono ancora chiare, e le indagini proseguono per fare luce sull’accaduto.