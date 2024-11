Milly Carlucci a ruota libera contro Angelo Madonia: “Mai accaduto in 19 anni”

La conduttrice spiega i motivi dell’allontanamento del ballerino, sottolineando obblighi professionali imprescindibili per lo show e il ruolo di Federica Pellegrini.

Milly Carlucci spiega la scelta su Angelo Madonia

Nella puntata de La volta buona del 28 novembre, la conduttrice di Ballando con le stelle, Milly Carlucci, ha affrontato pubblicamente la vicenda che ha portato all’allontanamento del ballerino Angelo Madonia. Sebbene non abbia mai citato esplicitamente il nome del professionista, il riferimento alle sue mancanze è risultato evidente.

Carlucci ha chiarito che lo show si fonda su un legame forte e di fiducia tra il maestro e il personaggio famoso, elemento cruciale per garantire un’esperienza serena in sala prove e nelle esibizioni: “Ballando è un programma che si basa su un assunto fondamentale: i personaggi si affidano ai maestri, anche psicologicamente. Ci dev’essere un’unità indissolubile, fatta anche di vicinanza e presenza in sala prove.” Tuttavia, secondo la conduttrice, questo equilibrio si sarebbe rotto: “Cose personali hanno distratto il maestro, rendendo impossibile continuare.”

Carlucci ha sottolineato che la professionalità del ballerino non deve mai essere influenzata da questioni private, né in scena né nel dietro le quinte: “Il maestro non mette in mezzo le sue cose personali davanti alla giuria, meno che mai nella vita quotidiana.”

Il ruolo di Federica Pellegrini e l’intervento di Samuel Peron

Un aspetto fondamentale chiarito da Milly Carlucci riguarda Federica Pellegrini, partner di Madonia nel programma. La conduttrice ha assicurato che l’ex nuotatrice non ha avuto alcun ruolo nella decisione presa dalla produzione e dalla Rai. “Federica ha saputo della nostra scelta solo lunedì, dopo che avevamo deciso l’avvicendamento. Non c’è stato alcun intervento da parte sua.”

Per sostituire Angelo Madonia, è stato richiamato Samuel Peron, che aveva già lasciato lo show. Carlucci ha espresso gratitudine per la sua disponibilità: “Devo ringraziare Samuel, che aveva appeso gli scarpini al chiodo, ma è tornato a ballare per necessità.”

Un caso senza precedenti per lo show

La conduttrice ha infine rimarcato come questa sia stata una situazione eccezionale nei 19 anni di storia del programma, ribadendo che l’armonia e la dedizione sono imprescindibili per garantire il successo di Ballando con le stelle.