Alessandra Moretti vittima di furto: ladri in casa durante la sua assenza, l’eurodeputata Pd attacca il centrodestra

L’eurodeputata del Pd, Alessandra Moretti, ha denunciato sui social di essere stata derubata. Intervento tempestivo delle forze dell’ordine a Vicenza.

La scoperta al rientro a casa

Ieri sera, al rientro da Bruxelles, l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti ha scoperto di essere stata vittima di un furto nella sua abitazione. “Entrando a casa, ho scoperto che dei ladri si erano introdotti mettendo a soqquadro ogni cosa”, ha scritto su Facebook.

Preso dal panico, l’eurodeputata ha subito allertato il 112, temendo che i malviventi fossero ancora presenti. L’intervento della polizia di Vicenza è stato immediato: “Hanno perlustrato interni della casa ed esterni del giardino e mi sono rimasti accanto per calmare il mio spavento”, ha raccontato Moretti.

Ringraziamenti alle forze dell’ordine

Moretti ha voluto esprimere la sua gratitudine agli agenti intervenuti e alla scientifica per il lavoro svolto: “Grazie alla polizia di stato, alla scientifica e al Questore Dario Sallustio per il prezioso lavoro quotidiano. Un grazie speciale a Giacomo Bez per avermi aiutata a ricostruire quanto accaduto”.

L’appello per dotazioni migliori alle forze dell’ordine

L’eurodeputata ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di garantire risorse e strumenti tecnologicamente avanzati alle forze dell’ordine: “Non basta fare grandi proclami: servono azioni concrete e la promozione della cultura della legalità”.

Frecciatina contro la strumentalizzazione politica

Moretti ha infine anticipato possibili polemiche sulla nazionalità dei ladri, specificando: “Non sappiamo chi siano, potrebbero essere italiani o stranieri, bianchi o neri. Indipendentemente da questo, vanno perseguiti e assicurati alla giustizia”.

Un episodio drammatico che, per l’eurodeputata, si è trasformato anche in un’occasione per evidenziare l’importanza della sicurezza e della legalità.