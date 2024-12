Giuseppe Conte e il piano per far fuori Elly Schlein per diventare il leader del centrosinistra: obiettivo Palazzo Chigi

Il leader del Movimento 5 Stelle pianifica un avvicinamento al Partito Democratico per consolidare l’opposizione e proporsi come guida della coalizione in vista delle elezioni.

Il piano per la leadership

Con la Legislatura a metà del suo percorso naturale, Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, lavora a una strategia ambiziosa: avvicinarsi al Partito Democratico per creare una solida alleanza di centrosinistra e, successivamente, proporsi come leader indiscusso della coalizione.

Conte punta a posizionarsi come figura centrale dell’opposizione, superando il ruolo attuale di Elly Schlein, segretaria del Pd, e candidandosi alla guida dell’alternativa politica al centrodestra. Questo piano riflette il desiderio mai sopito dell’ex premier di tornare a Palazzo Chigi, che considera il suo obiettivo primario.

L’ambizione di un ritorno a Palazzo Chigi

Già nel 2021, dopo la caduta del governo giallorosso, Conte aveva tentato di rimanere alla guida del Paese con un ipotetico “Conte ter”, ma l’arrivo di Mario Draghi aveva posto fine alle sue aspirazioni. Da allora, l’ex premier ha lavorato per trasformare il Movimento 5 Stelle, allontanandolo dalle sue origini populiste e dal suo fondatore, Beppe Grillo, per renderlo un partito più strutturato e adatto a un’alleanza con il Pd.

Le mosse verso il Pd e lo scenario politico

Il primo passo della strategia di Conte è consolidare i rapporti con il Partito Democratico, evitando che il Pd possa spostarsi verso il centro, attratto dalla linea di figure come Matteo Renzi. Una volta rafforzata l’alleanza, Conte intende promuovere un “matrimonio d’interesse” tra Movimento e Pd, creando una coalizione stabile per affrontare le prossime elezioni politiche.

L’obiettivo finale è scalare la leadership del centrosinistra, proponendosi come candidato premier della coalizione. Per Conte, questo rappresenta la possibilità di tornare sotto i riflettori politici e riprendere il percorso interrotto nel 2021.

Un centrosinistra rinnovato con Conte al centro?

La strategia di Conte potrebbe ridisegnare il panorama politico italiano, consolidando l’opposizione al governo Meloni e rafforzando il fronte progressista. Tuttavia, resta da vedere se il Pd e Schlein accetteranno di sostenere la leadership di Conte o se, al contrario, emergeranno resistenze interne alla coalizione.

Le prossime mosse saranno cruciali per determinare se l’ex premier riuscirà a trasformare il suo piano in realtà e a ritornare sulla scena politica come protagonista assoluto.