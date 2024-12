Uomo 35enne nigeriano acquista giocattoli per 350 euro e poi dice al negoziante: “Regalali a chi ne ha bisogno”

Un uomo nigeriano di 35 anni acquista giocattoli in un negozio a Falconara e li lascia in dono per i meno fortunati, commuovendo la titolare.

Generosità a Falconara: l’incontro al negozio di giocattoli

Falconara – Lunedì sera, un gesto straordinario ha sorpreso Bluette Alunni, titolare del negozio di giocattoli Bys Toys, situato in via Nino Bixio. Intorno alle 20:30, un uomo, descritto come un 35enne di origine nigeriana, ha chiesto se il negozio fosse ancora aperto. La proprietaria, impegnata con gli addobbi natalizi, ha accolto il cliente con un misto di curiosità e timore iniziale.

L’uomo, dal comportamento cortese e dall’aspetto curato, ha iniziato a selezionare diversi articoli: modellini, strumenti musicali, bambole e altri giochi per un totale di 25 pezzi. “Sembrava volesse acquistare regali per i suoi bambini o per parenti – ha raccontato Bluette Alunni – si mostrava gentile e affidabile”.

La scena si è protratta per circa mezz’ora, attirando l’attenzione del padre della titolare, Stefano Alunni, titolare di un negozio di mobili nelle vicinanze. L’uomo è rimasto a osservare mentre la figlia impacchettava i regali e preparava lo scontrino.

Lo stupore del gesto: donati tutti i regali

Quando il conto, pari a 356,99 euro, è stato pagato con regolare transazione tramite carta di credito, la sorpresa più grande è arrivata. “Dopo aver preparato i pacchetti, il giovane ci ha detto che quei regali non erano per lui, ma voleva che li donassimo a chi ne avesse bisogno” – ha aggiunto Bluette Alunni, visibilmente emozionata.

Padre e figlia sono rimasti senza parole di fronte a tanta generosità. “Ci siamo commossi e lo abbiamo abbracciato”, ha raccontato la commerciante, sottolineando come il gesto abbia toccato profondamente tutta la famiglia. Ora stanno valutando di donare i giocattoli ai bambini del Salesi o alla Tenda di Abramo, continuando così lo spirito solidale iniziato dall’uomo.

L’episodio ha ricordato loro una vecchia iniziativa locale, il Dono Sospeso, che permetteva ai cittadini di acquistare regali da destinare ai meno fortunati. “Con papà ci siamo detti: Babbo Natale esiste davvero”, ha concluso Bluette.