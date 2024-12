Italia del tennis, dopo un 2024 da sogno si riparte, dove passeranno il Natale, Sinner, Berretti e gli altri tennisti ?

Dopo un 2024 da sogno, gli azzurri si preparano per il nuovo anno con obiettivi ambiziosi. Australian Open nel mirino per Sinner, Berrettini e gli altri protagonisti.

Un 2024 da ricordare

Il tennis italiano celebra un anno straordinario, con successi storici che hanno consolidato la posizione dell’Italia nel panorama mondiale. Tra i trionfi più significativi, due titoli Slam, le ATP Finals vinte da Jannik Sinner, il primo oro olimpico nella storia del tennis italiano grazie al doppio Errani-Paolini, e i trionfi a squadre in Coppa Davis e Billie Jean King Cup.

Con queste premesse, la luce che avvolge il tennis azzurro illumina un futuro carico di speranze e ambizioni per il 2025.

Sinner: leader mondiale e modello di continuità

Jannik Sinner, numero uno del mondo, si prepara per il 2025 con una off-season a Dubai, dove lavorerà intensamente prima di tornare in Italia per la tradizionale sciata natalizia in famiglia. Subito dopo, volerà a Melbourne per una serie di esibizioni benefiche sul campo della Rod Laver Arena, teatro del suo primo trionfo Slam.

“Il futuro non si sa mai cosa ci riserva, ma mi auguro di vivere un anno sereno con tanti miglioramenti”, ha dichiarato Sinner, pronto a consolidare il suo dominio sul circuito.

Berrettini: ritorno in grande stile

Dopo un 2024 di rinascita, Matteo Berrettini si prepara a iniziare la nuova stagione a Brisbane, puntando a risalire nel ranking mondiale. Attualmente numero 34, Berrettini mira a tornare tra le teste di serie agli Australian Open: “Non ho mai mollato, nonostante tutto, e quest’anno posso festeggiare la felicità e la continuità ritrovata”.

Il romano si sta allenando tra Montecarlo e Alicante, mentre è in attesa di un nuovo coach da affiancare al team attuale.

Musetti e gli altri azzurri: obiettivi ambiziosi

Lorenzo Musetti, reduce da una stagione solida che include un bronzo olimpico e due finali ATP, punta alla top ten mondiale. Il suo 2025 inizierà a Hong Kong, dove sarà affiancato da Darderi e Sonego.

Flavio Cobolli, guarito da un infortunio alla spalla, tornerà in campo alla United Cup, mentre in singolare cercherà il suo primo grande risultato Slam, puntando a consolidare la sua crescita.

Un movimento in continua crescita

Il tennis italiano non si ferma mai. Gli azzurri, spinti dall’entusiasmo di una stagione storica, si preparano a confermare e superare i risultati del 2024. Con una generazione di campioni affermati e giovani promettenti in ascesa, il 2025 si preannuncia come un altro anno da protagonisti per l’Italia nel panorama tennistico mondiale.