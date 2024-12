Le Iene, Bianca Balti si racconta durante chemioterapia: “Esiste solo oggi e voglio viverlo al massimo”

La top model si racconta in un servizio esclusivo per Le Iene, tra chemioterapia, lavoro e riflessioni profonde sulla vita e l’amore familiare.

Un viaggio tra Los Angeles e Milano

Nel servizio di Nicolò De Devitiis per Le Iene, in onda domenica 8 dicembre in prima serata su Italia1, Bianca Balti si apre con sincerità e coraggio, raccontando la sua esperienza di lotta contro la malattia. L’inviato ha seguito la top model tra Los Angeles e Milano, documentando le sue giornate piene di impegni e le sedute di chemioterapia.

“Sono sempre stata una ragazzina sorridente e credo che questa cosa che mi è successa adesso mi abbia reso la vita ancora più bella“, dichiara la Balti, trasmettendo una forza incredibile nonostante le difficoltà.

La battaglia contro la malattia

Bianca Balti ha condiviso dettagli sulla sua diagnosi e sul percorso intrapreso. Consapevole di essere portatrice della mutazione genetica BRCA, aveva già affrontato una mastectomia preventiva per ridurre il rischio di tumore. Tuttavia, ha deciso di non sottoporsi a un intervento analogo per le ovaie, nutrendo la speranza di poter avere un altro figlio in futuro.

La top model ha rivelato che due anni fa aveva optato per il social freezing, congelando i propri ovociti per garantirsi la possibilità di una gravidanza in età avanzata. “Era l’8 di settembre, sono andata al pronto soccorso, il 10 mi hanno operato. Ti rendi conto di quanto grave fosse la situazione perché, quando intacca i polmoni, diventa quarto stadio e sei praticamente morto. Io ero al mare con le bambine e sentivo questo male, ero preoccupatissima, ma non volevo rovinare il weekend”, racconta.

L’amore della famiglia

Bianca ha dedicato parole toccanti ai suoi genitori, ammettendo di averli criticati in passato, ma ora riconoscendo la profondità del loro amore. “Con mia madre e mio padre ora ho un rapporto giusto. Di loro ho sempre parlato male pubblicamente, ma quanto li amo non l’ho mai detto abbastanza”.

Per la modella, la malattia ha rappresentato una lezione di vita: “Una volta che hai l’amore dei tuoi cari, quello è il senso della vita. Se vivo bene anche in questa situazione, vuol dire che sono una brava studentessa della vita“.

Un messaggio di forza

Con le sue parole, Bianca Balti dimostra una resilienza straordinaria, ispirando chiunque affronti momenti difficili. La sua storia, documentata con delicatezza e autenticità, mette in luce la bellezza della vita anche nei momenti più complessi e celebra l’importanza dell’amore e del supporto familiare.