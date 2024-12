Terremoto oggi in Campania, la terra trema in provincia di Salerno, epicentro a Polla

La mattinata dell’8 dicembre 2024 si è aperta con una scossa di terremoto in Campania. Il sisma di magnitudo ML 2.3 è stato registrato alle ore 7:35 dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e ha avuto come epicentro un’area situata a due chilometri da Polla, in provincia di Salerno. Le coordinate geografiche del fenomeno sismico sono state individuate a latitudine 40.5330 e longitudine 15.4950, con un ipocentro a 9 chilometri di profondità.

I comuni interessati dal sisma

Diversi comuni campani e lucani si trovano entro un raggio di 10 chilometri dall’epicentro del terremoto. Tra quelli più vicini figurano:

In provincia di Salerno : Caggiano , Pertosa , Auletta , Sant’Arsenio , Salvitelle , San Pietro al Tanagro e Atena Lucana .

: , , , , , e . In provincia di Potenza, Basilicata: Sant’Angelo Le Fratte, Savoia di Lucania e Vietri di Potenza.

Non sono stati riportati danni a persone o cose, ma l’evento sismico è stato percepito distintamente in alcune aree prossime all’epicentro.