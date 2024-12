Il 24enne Davide Marinali perde il controllo della sua moto e si schianta contro guardrail, morto sul colpo

Davide Marinali, 24 anni, è morto nella notte del 7 dicembre in un incidente stradale avvenuto nel quartiere Flaminio a Roma.

L’incidente in piazzale Ankara

Il tragico evento si è verificato intorno alle 3 di notte in piazzale Ankara, all’altezza di viale Pilsduski. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale del XV Gruppo, Davide era alla guida di una moto Honda SH 150 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro uno spartitraffico.

I soccorsi sono arrivati rapidamente sul posto, ma i tentativi di rianimazione da parte del personale medico si sono rivelati inutili. Al momento, non risultano coinvolti altri veicoli, ma le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

Chi era Davide Marinali

Davide Marinali era un giovane brillante e appassionato. Laureato in Global Management and Politics presso la Luiss Guido Carli di Roma, descriveva le sue esperienze lavorative con entusiasmo e determinazione. Sul suo profilo LinkedIn scriveva:

“Sono appassionato di consulenza, economia e geopolitica. Ho esperienza in ambienti internazionali e stimolanti, avendo affrontato diversi progetti e business game relativi a NRRP, Telco, AI e Metaverse. Sotto la guida di professionisti di Open Fiber, Accenture Strategy, EY e Intellera.”

Davide aveva studiato e lavorato in Italia, Spagna, Regno Unito e Singapore, conseguendo numerose certificazioni in inglese, francese, leadership ed Excel. Era appassionato di politica e militava nel Partito Democratico. Figlio di Claudio Marinali, capogruppo dem al XV Municipio, Davide risiedeva nella zona Cassia.