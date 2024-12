Elly Schlein replica alla Meloni, “Premier scenda dal ring, il parlamento è un luogo serio”

La segretaria del PD, Elly Schlein, interviene alla Camera con un duro discorso rivolto alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accusandola di propaganda e disconnessione dalla realtà.

Un invito a lasciare la polemica

“Signora presidente, scenda dal ring. Questo è un luogo serio”. Con queste parole, Elly Schlein ha aperto il suo intervento alla Camera, criticando l’atteggiamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria del PD ha accusato la premier di concentrarsi sulla ricerca di nemici politici per distogliere l’attenzione dai problemi del Paese.

“Capisco la sua ricerca ossessiva del nemico per nascondere i vostri fallimenti, ma lei è la presidente di tutti gli italiani. Se avesse messo un euro in più sul Sistema sanitario nazionale per ogni volta che ci attacca, oggi avremmo almeno liste di attesa più corte”, ha sottolineato Schlein.

La contrapposizione tra propaganda e realtà

La segretaria del PD ha poi tracciato una netta divisione tra quella che ha definito il “favoloso mondo di Ameloni” e la realtà del Paese. “Da una parte c’è il favoloso mondo di Ameloni; dall’altra c’è la realtà, quella fotografata dai numeri. E i numeri non funzionano, sono il clamoroso fallimento della sua propaganda”, ha dichiarato.

Tra i punti critici evidenziati da Schlein ci sono:

Le politiche migratorie e la gestione dei centri in Albania ;

; Il sottofinanziamento del Sistema sanitario nazionale ;

; Il ritardo nell’utilizzo dei fondi del Pnrr ;

; Le scelte controverse nella legge di bilancio ;

; L’assenza di una strategia chiara per le politiche industriali.

La chiusura nel “Palazzo”

Schlein ha concluso il suo discorso accusando Meloni di essersi allontanata dai bisogni concreti degli italiani. “La verità è che lei si è chiusa nel Palazzo e le persone le vede solo dal palco o dal balcone. Non ascolta le persone. Si è rinchiusa nel suo favoloso mondo, ma ha smesso di camminare tra le persone e capirne i bisogni. L’Italia vera sta lì, lì dove saremo noi”, ha concluso la segretaria del PD, ribadendo l’impegno del partito per rimanere vicino ai cittadini.