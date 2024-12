Ambulanza impatta violentemente contro un muro, muore il paziente che era a bordo, tre feriti

Un tragico incidente ha coinvolto un’ambulanza a Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Un paziente è deceduto sul colpo, tre operatori del mezzo sono rimasti feriti.

Ambulanza contro un muro: la dinamica dell’incidente

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre, poco prima delle 16, lungo la strada che collega Monzone a Vinca, nel comune di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara. Una ambulanza della Pubblica Assistenza di Monzone, impegnata nel trasporto di un paziente anziano, è finita contro un muro per cause ancora da accertare.

L’impatto è stato violento e ha provocato la morte dell’anziano trasportato. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Gli operatori a bordo del mezzo, facenti parte dell’equipaggio della pubblica assistenza, sono rimasti feriti nell’incidente.

I feriti e le condizioni dei soccorritori

A bordo dell’ambulanza si trovavano tre membri dello staff. Tra loro, un volontario di 50 anni, che si trovava nella parte posteriore del veicolo al momento dell’incidente, ha riportato un politrauma. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa. L’autista, un sessantenne, è stato ricoverato all’ospedale delle Apuane di Massa, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Un terzo operatore, anch’esso volontario, ha riportato ferite di lieve entità ed è stato trattato sul posto prima di essere trasportato in ospedale per accertamenti.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’incidente. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sulle possibili cause, ma si sta valutando se il mezzo possa aver subito un guasto tecnico o se l’autista abbia perso il controllo per un improvviso malore.