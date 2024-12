Schlein attacca Meloni: “Da quando ha vinto Trump è diventata molto più aggressiva”

La segretaria del Pd critica la gestione del governo e accusa la premier di alimentare la paura per rafforzare il consenso.

“Un governo che si fa dare la linea da Musk”

Elly Schlein torna all’attacco contro il governo Meloni, definendo la sua gestione come fallimentare su diversi fronti. Parlando a Repubblica, la leader del Partito Democratico ha dichiarato: “Dopo la vittoria di Trump ho notato un cambio di toni, più aggressivi. Ma forse è perché deve coprire i suoi fallimenti, le mancate risposte sul terreno economico e sociale”. Schlein ha anche accusato la premier di seguire un’agenda politica condizionata da Elon Musk, aggiungendo: “Il nostro obiettivo è porre fine a questo governo il prima possibile”.

L’accusa ai nazionalismi

Schlein ha sottolineato come “le destre siano abili ad alimentare i problemi e costruire consenso sulla paura che questi problemi generano”. Secondo la segretaria dem, i nazionalismi non portano soluzioni ma conflitti: “I nazionalismi infatti hanno sempre prodotto una sola cosa: la guerra. E le destre si rafforzano con la paura che la guerra suscita”.

Ucraina e ruolo dell’Europa

Sul tema del conflitto in Ucraina, Schlein ha ribadito il sostegno del Pd al popolo ucraino, sottolineando però la necessità di un ruolo più incisivo da parte dell’Unione Europea. “Da tempo denunciamo la mancanza di un’iniziativa diplomatica e politica europea per una tregua e per la pace. L’Europa non può sedersi al tavolo della pace come ospite”.

Quanto all’eventuale partecipazione di soldati italiani in una forza di interposizione internazionale, la segretaria dem ha affermato: “È un punto che va discusso dopo che l’Ue avrà assunto un’iniziativa diplomatica”.

Critiche alla gestione della politica estera europea

Schlein ha esteso le sue critiche all’assenza di una strategia europea non solo in Ucraina, ma anche in altre aree di crisi come il Medio Oriente: “L’Unione si è rivelata assente anche in Siria, a Gaza. L’Europa ha il dovere di svolgere un ruolo per il cessate il fuoco”.

Concludendo, Schlein ha rilanciato l’impegno del Pd nel contrastare l’attuale esecutivo: “Noi siamo pronti a sfidare questa destra, il prima possibile”.