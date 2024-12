La Meloni in visita ai militari italiani in Lituania: “Voi garantite la sicurezza a milioni di italiani che non si rendono conto del vostro sacrificio”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata presso la base aerea di Siauliai, dove ha espresso riconoscenza per l’impegno dei militari italiani nella missione Nato Baltic Air Policing.

Meloni ringrazia i militari a Siauliai

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha visitato la base aerea di Siauliai, in Lituania, dove il contingente italiano partecipa alla missione Nato Baltic Air Policing. Questa operazione ha l’obiettivo di salvaguardare lo spazio aereo delle Repubbliche Baltiche, un ruolo di fondamentale importanza per la sicurezza dell’area.

Durante il suo discorso, Meloni ha dichiarato: “Sono qui per portarvi gli auguri della nazione e la riconoscenza del popolo italiano. Io torno a casa dalla Finlandia, come fa la maggior parte di coloro che lavorano fuori casa. In Italia, molte persone si stanno preparando a celebrare il Natale, ma voi non lo farete. So che vi pesa, ma forse vi peserebbe di più sapere che non state garantendo sicurezza e serenità alle vostre famiglie e a milioni di altre famiglie italiane, che forse neanche si rendono conto del vostro sacrificio”.

Meloni ha enfatizzato il ruolo dei militari come difensori della nazione, descrivendo la patria come “una madre” che apprezza e riconosce i loro straordinari sacrifici. “Il valore di ciò che fate è inestimabile per il nostro Paese”, ha aggiunto.

Un appello alla responsabilità nazionale

Nel proseguire il suo intervento, la presidente del Consiglio ha sottolineato l’importanza del contributo dei militari italiani alla credibilità internazionale dell’Italia. “Sono qui per ricordare all’Italia quanto la nostra credibilità passi dai vostri sacrifici e dalla vostra abnegazione”, ha affermato. Ha poi lanciato un messaggio chiaro a coloro che criticano le spese per la difesa, definendole risorse essenziali per garantire la sicurezza e il benessere della nazione.

“La pace non è qualcosa di garantito”, ha detto Meloni, “ma è qualcosa che va difeso ogni giorno, e voi siete in prima linea per farlo”. Ha inoltre evidenziato come queste spese permettano di proteggere il transito delle navi mercantili e di evitare aumenti dei prezzi, oltre a creare una deterrenza efficace contro i rischi esterni.

Il discorso si è concluso con un messaggio diretto agli oppositori politici, ribadendo la necessità di investire nella difesa per garantire la pace e la stabilità. Un richiamo che sembra rivolto a figure come Nicola Fratoianni, critico delle politiche di difesa del governo.